Pronti a intervenire in ogni emergenza: nuovo Centro operativo comunale di Protezione civile

Postazioni video e telefoniche, cablatura e linee dedicate, una sala radio collegata con la Regione, mappe con il reticolato idrogeologico, l'indicazione di cascine e case sparse sul territorio, il collegamento con i punti in cui effettuare il monitoraggio delle piene. E' stato inaugurato venerdì, alla presenza del presidente della Regione, Alberto Cirio e dell'assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi, il nuovo Centro operativo comunale «Coc-Com». Allestita al Comando della Polizia locale di via Donizetti, la nuova sala sarà il punto di riferimento per quanti sono chiamati a intervenire nelle emergenze.

A ricordare il valore e la storia della Protezione civile piemontese e italiana sono stati il sindaco Andrea Corsaro e il presidente Cirio: dalla tragedia di Vermicino all'alluvione del 1994 in poi l'impegno delle istituzioni è stato di lavorare sulla prevenzione e sulla risposta rapida alle emergenze. «La Protezione civile piemontese è tra le migliori a livello italiano - ha ricordato Cirio -. La nostra colonna mobile è sempre tra le prime a rispondere alle emergenze e questo è merito dei volontari che dedicano tempo e impegno e delle istituzioni che li sostengono».

Proprio nella giornata di venerdì, inoltre, la Regione ha annunciato di aver messo a disposizione quasi 2 milioni 200 mila euro per la sicurezza nei Comuni piemontesi in caso di calamità naturali. Al Vercellese sono destinati 177mila 500, per i Comuni di Boccioleto, Cravagliana, Guardabosone, Rimella, Roasio e Vocca.

«Il coordinamento delle diverse forze che si occupano di protezione civile è il punto nevralgico di un’attività tempestiva e organizzata - ha ricordato Corsaro -. Ma l'attività di Protezione civile è anche lavorare affinché nulla di negativo accada e per questo abbiamo puntato anche sulla formazione degli studenti e, domenica, sull'esposizione esposizione nel centro storico di tutti i mezzi di Protezione Civile».

A illustrale le dotazione tecnologiche e le modalità di attivazione del Coc è stato il responsabile della Sala operativa David Geminardi: con lui il dirigente Marco Tanese e l'assessore Gian Carlo Locarni. Ad ascoltarlo tutti i rappresentanti delle istituzioni vercellesi, dal vice prefetto Cristina Lanini al presidente della Provincia, Davide Gilardino.

Al Coc, oltre alla sala radio Emercomnet, in grado di garantire i collegamento con il coordinamento a livello regionale, in qualsiasi situazione, c'è anche la possibilità di attivare un Centro operativo misto per 31 comuni della Bassa.