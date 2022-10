Dai proventi del libro di Flavio Ardissone, 500 euro all'Aism

«Ma ci risentiremo ancora, per altri contributi. Ho infatti in calendario alcune presentazioni del libro (per esempio all'Università del Piemonte orientale) e soprattutto presto ci sarà una ristampa di altre 300 copie».

«La sclerosi multipla, patologia non ha una cura specifica: si può solo cercare di rallentare l'evolversi della malattia, che colpisce anche diverse persone in giovane età. Per questo motivo noi confidiamo e crediamo molto nella ricerca scientifica. Ringrazio quindi il professor Ardissone per la donazione e gli rinnovo i complimenti per il suo libro. Diceva della sua donazione: la metà andrà alla ricerca, l'altra metà al nostro centro benessere».