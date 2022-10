Dopo due gare esterna, e soprattutto dopo la vittoria con una prova convincente sul difficile campo la della Feralpisalò, la Pro Vercelli si appresta a ricevere il Piacenza di Scazzola (ex tecnico della Pro che quando affronta le bianche casacche le fa sempre penare).

Per l'occasione, la società, ha lanciato l'iniziativa “Ti porto a vedere la Pro”: i nonni abbonati o in possesso del biglietto per Pro Vercelli-Piacenza avranno diritto a un ingresso omaggio per un nipote.