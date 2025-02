«Stop ai profitti sulll'acqua pubblica»

Riceviamo e pubblichiamo.

Il gruppo dirigente di Alleanza Verdi e Sinistra Vercellese si è riunito nella serata di giovedì 30 gennaio sul tema della gestione del servizio idrico d’Ambito che dovrà coinvolgere i territori di Biella, di Vercelli e di Casale.

La nostra convinzione, fin dal referendum del 2011, è che l’acqua sia da considerarsi bene primario e, come tale, da affidarsi a una gestione rigorosamente pubblica, escludendo la presenza di soggetti privati.

A Vercelli quindi deve cessare il metodo della gestione mista, con spartizione dei profitti tra il Comune e Iren e bollette in continuo aumento.

Va invece costituita un’unica società pubblica, partecipata da tutti i Comuni dell’Ambito, nella quale gli utili prodotti vengano reinvestiti per rendere più efficiente il servizio e contenerne i costi per i cittadini.

Sappiamo che la decisione in merito è stata affidata dalla Regione Piemonte ad un Commissario che dovrà esprimersi entro il mese di febbraio.

Al di là dei nostri auspici e alla vigilia della decisione commissariale, crediamo tuttavia che il tema “acqua pubblica”, rispetto al quale 14 anni fa si era espresso oltre il 90% del Popolo Italiano, oggi abbia bisogno di una maggior conoscenza e approfondimento da parte dei cittadini.

Abbiamo pertanto deciso di discutere pubblicamente sull’argomento, con la massima partecipazione possibile, in un appuntamento pubblico di cui vi daremo comunicazione a brevissimo.