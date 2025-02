Fedeli intossicati durante una messa ortodossa nella Chiesa di Sant'Anna al Piazzo FOTO

A seguito di una segnalazione riguardante una fuga di monossido di carbonio in una chiesa di Biella, la Polizia di Stato è immediatamente intervenuta per garantire la sicurezza dei presenti. L’allarme è scattato intorno alle 19,30 nella giornata di ieri domenica 2 febbraio, dopo che l’ospedale degli Infermi di Biella ha accolto un paziente con sintomi di intossicazione da monossido di carbonio.

Gli accertamenti dei Vigili del Fuoco hanno confermato che la perdita di gas era avvenuta all'interno del luogo di culto, in via Avogadro, dove la mattina stessa il paziente, un sacerdote ortodosso, residente fuori provincia, aveva celebrato una messa. Di conseguenza, la Polizia di Stato si è attivata per rintracciare tutti i fedeli che avevano partecipato alla funzione.

Grazie alle informazioni fornite dal sacerdote, gli agenti hanno contattato telefonicamente alcuni partecipanti, invitandoli a recarsi in ospedale per i controlli medici. Successivamente, gli operatori della Squadra Volante si sono recati in ospedale e, fino a tarda notte, hanno raggiunto anche le abitazioni di coloro che non erano reperibili via telefono, riuscendo così ad avvisare tutti i presenti alla celebrazione.

Fortunatamente da controlli si è appurato che tutti i fedeli coinvolti erano in buone condizioni di salute. Solo l’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato il peggio.

Ancora nella mattinata di oggi i Vigili del Fuoco si sono recati presso l'edificio al Piazzo per effettuare le verifiche del caso.