Engas Hockey Vercelli si impone a Sandrigo per 3-5

Engas Hockey Vercelli torna alla vittoria battendo in trasferta Telea Medical Sandrigo per 3 a 5. Prima frazione in cui Engas gioca bene e con facilità , chiudendo infatti sullo 0-2 a proprio favore. Nel secondo, la formazione sandricense cambia volto fino a giungere al pareggio e portando ulteriore insidie che Verona ben sventa. HV è brava a non farsi travolgere, mantenendo la testa salda e riesce a riportarsi prima in vantaggio dei una rete e poi a chiudere la partita, segnandone un’ulteriore, ritrovando il cinismo assente con il Montebello.

HV continua a stazionare nella parte medio alta di classifica con 7 punti dopo quattro partite; prossimo appuntamento con i nerogialloverdi: questo sabato, 8 ottobre in casa al Palapregnolato del rione Isola contro CGC Viareggio alle 20.45.

Primo tempo : questi i quintetti di partenza della partita: Sandrigo con Catala in porta, Lazzarotto, Diquigiovanni, Miguelez e Thiel; HV risponde con Verona fra i pali, Tataranni, Zucchetti, Oruste e Neves. La prima occasione è per il Sandrigo con Thiel che manda fuori di poco. Segue una fase di studio fra le due formazioni. Zucchetti risponde con un’iniziativa personale a cui Catala si fa trovare reattivo. Poi, Tataranni ci prova dalla destra, con il portiere del Sandrigo ancora attento. Al settimo, Mattia Verona sventa due volte con grande maestria: prima su Brendolin dalla sinistra e poi, sulla ribattuta della propria parata, su Diquigiovanni. In una situazione di tre contro due in ripartenza, Sandrigo è insidioso con una combinazione Lazzarotto - Thiel: quest’ultimo conclude di prima, Verona risponde. Poi, su immediato capovolgimento di fronte, è Oruste ad impegnare Catala. A seguire, altra azione personale di Zucchetti conclusa con un’alza e schiaccia, su cui Catala para. Quando mancano poco meno di dodici minuti al termine della prima frazione, HV si porta in vantaggio: Tataranni, su una ripartenza, serve con grande velocità e precisione Neves, appostato accanto al palo sinistro della porta di Catala: il portoghese si gira e, quasi da fermo, a freddo infila il portiere avversario. Sandrigo replica con un contropiede: Brendolin va al tiro, ma Verona para. Il raddoppio dell’Engas giunge a stretto giro: Matteo Brusa, da pochissimo entrato in pista, intercetta un dialogo avversario a centrocampo, poi si invola sulla destra e, da media distanza, fulmina Catala. Sandrigo apporta un grosso pericolo a seguito di una pallina persa dall’Engas: Brendolin arriva al tiro, Verona gli impedisce la rete con perizia. Poi, Sandrigo si costruisce una bella chance con Miguelez che serve dalla destra Miguelez, il quale effettua un’alza e schiaccia sotto la porta vercellese, Verona para con un bel riflesso. Il tempo si conclude con un tiro di Lazzarotto da centrocampo che Verona neutralizza. Si va, quindi, a riposo sullo 0-2.

Secondo tempo : la ripresa inizia con un tentativo dello stesso Lazzrotto che mette in mezzo una pallina che Verona spazza via. Poi, Brendolin ci prova dalla destra del portiere di HV che non lascia passare la sua conclusione. A seguire, Lazzarotto passa a Thiel, il cui tiro impegna Verona. Su successiva ripartenza, Tataranni lancia Neves, ma la sua conclusione è preda di Catala. Oruste va molto vicino alla terza rete per il Vercelli, cogliendo la traversa dopo esser stato lasciato solo dal Sandrigo. Subito dopo, la formazione sandricense segna in contropiede: Thiel serve sotto rete Diquigiovanni che insacca l’1-2 sulla destra di Verona. Lo stesso Verona, a stretto giro, effettua un intervento decisivo su Miguelez. Subito dopo, HV allunga: Neves passa ad Oruste che segna; dopo qualche incertezza iniziale sull’entrata o meno della pallina il gol viene convalidato, siamo sul 3-1. Neanche il tempo di un respiro, trascorrono infatti solo otto secondi, e Brendolin porta il Sandrigo sul 2-3 con uno splendido tiro dalla propria metà campo. Sandrigo giunge al pari quattro minuti dopo con Miguelez che tiene pallina dalla sinistra, per poi accentrarsi e servire Leonardo Diquigiovanni che segna da sotto porta. Subito dopo, occasione per HV con Oruste. I vercellesi reagiscono con un’azione conclusa da una combinazione Brusa-Canet, ma Catala chiude la porta. Su ripartenza di Thiel, azione insidiosa del Sandrigo con la pallina a scorrere in area davanti a Verona, ma i veneti non riescono a concludere. Pochi istanti dopo, altra robusta chance per i padroni di casa in situazione di tre contro uno: il tiro di Diquigiovanni va alto. Ancora il Sandrigo porta pericolo intercettando una pallina a centrocampo e mandando il proprio capitano Poletto solo davanti a Verona che riesce a chiudere. Quando mancano meno di quattro minuti al termine, HV si riporta avanti: Oruste riparte dalla destra fino a giungere a dietro la porta di Catala poi, con grande intelligenza, fa filtrare la pallina alle proprie spalle, dove c’è appostato capitan Tataranni che infila nell’angolino basso a destra il quarto gol per il Vercelli. In contropiede, dopo aver rubato pallina ad Oruste, Sandrigo ci prova con Miguelez, Verona difende. Sempre Verona si ripete una manciata di secondi dopo su una conclusione alla destra di Lazzarotto. Il quinto gol di HV giunge a meno di un minuto dalla fine in modo rocambolesco: nasce da una mischia in cui Catala pasticcia su Oruste; l’argentino riesce a deviare la pallina verso il Tataranni che la manda in rete. Proprio sulla sirena finale, Brendolin coglie il palo alla sinistra di Verona. Finisce 3 a 5 per Engas Hockey Vercelli.

TABELLINO

Formazioni. TELEA MEDICAL SANDRIGO : Catala in porta, Poletto (C), Lazzarotto, Diquigiovanni, Miguelez, Thiel, Rigon, Brendolin, Contro, Bernardelli. Allenatore: Franco Vanzo. ENGAS HOCKEY VERCELLI : Verona fra i pali, Tataranni (C), Zucchetti, Oruste, Neves, Brusa, Canet, Zucchiatti, Loguercio, Raffa. Allenatore: Sergi Punset.

Arbitri : Claudio Ferraro di Bassano e Giorgio Fontana di Milano

RETI : 1°T -11’55 Neves (HV) 0-1; -8’43 Brusa (HV) 0-2 - 2°T: -19’01 Diquigiovanni (Sandrigo) 1-2; -15’39 Oruste (HV) 1-3; -15’31 Brendolin (Sandrigo) 2-3; -11’33 Diquigiovanni (Sandrigo) 3-3; -3’58 Tataranni (HV) 3-4: -0’57 Tataranni (HV) 3-5