Calcio vercellese: i risultati

Giornata non entusiasmante per le squadre vercellesi impegnate nei campionati di Eccellenza e di Promozione.

L’Alicese/Orizzonti (Eccellenza) incespica al Salussola/Ravetto con l’Aygreville, vanificando quanto di buono aveva prodotto la settimana precedente a Settimo contro la Pro Eureka. I valdostani si impongono 3-2 dopo il vantaggio iniziale di Carpentieri (autore di una doppietta). Per i rossoblu in rete Giovinazzo e Diadoro.

In Promozione l’LG Trino ottiene un punto (0-0), utile per muovere la classifica, ma con il Feriolo penultimo in graduatoria forse ci si aspettava la conquista dell’intera posta.

Chi invece non conosce ostacoli, almeno per ora, è il Bulè Bellinzago. I novaresi sbancano l’Ariagno di Bianzè con un secco 0-5 facendo valere la supremazia della capolista (in gol Sacco, Sabin 2, Repossini e Vacirca).

Per assaporare il gusto della vittoria occorre scendere nel dettaglio della 1^ Categoria. Riflettori puntati sul Cigliano: i giallorossi dopo aver superato il turno di Coppa Piemonte (3-1 sul Montanaro) si prendono la soddisfazione di mettere k.o. il Gattinara. Goleador di giornata gli esperti Alfano e Germano; da segnalare a 10 minuti dal termine un calcio di rigore a favore degli ospiti, calciato sulla traversa. Ora la squadra di mister Gaudino sale sul terzo gradino con 9 punti.

Di umore diverso la Virtus Vercelli nettamente battuta dall’Ivrea Banchette 5-1, rete della bandiera di Porcelli. Bene la Pro Palazzolo che al Piero Gallo ottiene tre punti d’oro vincendo 3-2 sulla Pro Roasio.

Brutto momento per il Santhià, costretto ancora alla resa e fermo al palo con quattro sconfitte in quattro gare.