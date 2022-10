Pro Patria-Pro Vercelli 2-1. Crisi nera

Pro Patria-Pro Vercelli 2-1

Marcatori: Perrotta (Pvc) al 33'; Saporetti (PP) all'88'; Nicco (PP) al 91'





Due gol nel finale stendono la Pro Vercelli. La Pro Patria vince con il cuore. La Pro Vercelli è in crisi.





Primo tempo.

2'. Primo guizzo di Vergara, schierata come ala destra. Atterrato. Punizione batte Anastasio, alto.

10'. Cross di Vergara, colpo di testa di Anastasio, alto.

18'. Destro di Calvano dalla distanza, para in due tempi ma senza patemi d'animo Del Favero.

19'. Pro Patria vicina al gol, con Stanzani, ribatte e salva Rizzo, Piu sulla ribattuta mette fuori. È l'occasione gol più nitida.

Maggiore pressione del centrocampo dei padroni di casa.

25'. Bel cross di Della Morte dalla sinistra per... il centravanti che non c'è. Palla che passa davanti a Del Favero, niente da fare.

27'. Saco a Vergara, tiro senza pretese.

33'. Pro Vercelli in vantaggio con un gran gol dell'ex Palermo, Perrotta. Punizione dalla destra, per fallo su Saco. Batte Mustacchio che pennella per l'occorrente Perrotta che, di sinistro, quasi in spaccata, trafigge Del Favero. Pro in vantaggio.









Secondo tempo.

Cambio nella Pro Patria, cambiano gli attaccanti: fuori Stanzani e Piu, dentro Castelli e Chakir.

51'. Ripartenza della Pro Vercelli grazie a una progressione devastante di Mustacchio, che viene ostacolato al momento del tiro, che finisce alto sulla traversa.

Pro Patria di nuovo in pressione.

Altri cambi. Nella Pro Patria Perotti rileva Citterio. Nella Pro Vercelli escono Mustacchio e Saco ed entrano Arrighini e Louati, al 56'.

59'. Cross di Ferri, testa di Saporetti con palla fuori, alla sinistra di Rizzo.

64'. Altro cambio di Paci: fuori Vergara, dentro Gatto, al suo esordio stagionale.

67'. Dentro Renault al posto di Anastasio, che esce per problemi fisici.

Centrocampo della Pro Vercelli, quindi, con Iotti, Calvano, Louati, Renault, Attacco con Della Morte, Arrighini, Gatto.

71'. Parata plasica su tiro di Nicco, dal limite.

Pro Patria. Fuori Ferri, uno dei migliori, dentro Gavioli.

79'. Calvano zoppica, ma Paci ha finito i cambi. Calvano resta in campo, ma non è al meglio. Ma lotta su ogni pallone.

Vaghi stende Della Morte, secondo giallo, espulso. Minuto 85.

87'. Tiro di Nicco, fuori di poco.

88', pareggio della Pro Patria in 10. Traversa di Chakir di testa, Saporetti, in mischia, mette dentro.

Sei minuti di recupero.

91'. Pro Patria in vantaggio. Palla che filtra a Nicco che, solo davanti a Rizzo, lo trafigge. Pro Patria 2 Pro Vercelli 1.

Palla a Renault, che perde l'attimo, ci prova Gatto, fuori.

Nulla, è finita.

Formazioni.

PRO PATRIA: Del Favero; Vaghi, Boffelli, Saporetti; Citterio (Perotti 56'), Brignoli, Ferri (Gavioli 72'), Nicco, Ndrecka; Stanzani (Castelli 46'), Piu (Chakir 46'). A disp. Mangano, Cassano, Molinari, Bertoni, Fietta, Piran, Gavioli, Perotti, Caluschi, Chakir, Bandjevic, Castelli. All. Vargas.

PRO VERCELLI: Rizzo; Silvestro, Cristini, Perrotta; Iotti, Calvano, Saco (Louati 56'), Anastasio (Renault 67'); Mustacchio (Arrighini 56'), Della Morte, Vergara (Gatto 64'). A disp. Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Corradini, Comi, Gatto, Louati, Renault, Macchioni, Iezzi, Guindo. All. Paci.





Arbitro: Mastrodomenico (di Matera).

Ammoniti: Vergara, Perrotta, Gatto della Pro Vercelli; Stanzani, Vaghi, Chakir, Brignoli della Pro Patria;

Espulso Vaghi per sommadi ammonizioni all'85'.