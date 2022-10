Il Piacenza richiama Scazzola?

Sei partite, 2 pareggi, 4 sconfitte. E ultimo posto in classifica per il Piacenza che, dopo la sconfitta per 3 a 1 rimediata contro il Sangiuliano, ha esonerato il tecnico Manuel Scalise. La dirigenza non rilascia dichiarazioni, secondo alcuni giornali piacentini alla guida della squadra potrebbe tornare Cristiano Scazzola, che è già sotto contratto. Nelle prossime ore sapremo.

Così fosse, per l'ex tecnico della Pro Vercelli il primo test, mercoledì in Coppa Italia, sarebbe proprio contro la sua ex squadra, ora allenata da Paci.