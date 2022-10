"Ascolta la voce del creato": una giornata con i gruppi Masci

Le comunità Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) di Vercelli, Casale e Novara organizzano, dalle 9,30 di oggi, domenica 2 ottobre, una giornata in Parco Kennedy per riflettere sui temi legati alla natura partendo dal tema proposto dal Movimento Laudato si' che, per quest'anno, è "Ascolta la voce del creato".

Alle 9, 30, dopo il ritrovo, è un programma una passeggiata tra gli alberi monumentali di Vercelli insieme alla guida naturalistica Sara Ghirardi. A seguire giochi e interviste sul tema "La creazione non smette di annunciare… ma noi ascoltiamo?". Dopo il pranzo al sacco, insieme ai gruppi scout di Vercelli verrà costruito l'altare per la messa celebrata alle 15 dall'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo.