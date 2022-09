Incendio di un compressore in autostrada

Incendio in autostrada, nel pomeriggio di giovedì 29 settembre, all'altezza dello svincolo A26 - A4 in direzione Milano. Il rogo ha interessato un rimorchio con compressore per lavori stradali.

Per i soccorsi, scattati intorno alle 14,30 sono intervenuti i mezzi del comando Vigili del Fuoco di Vercelli, che si è occupato dell'estinzione dell'incendio tramite soluzione schiumogena e messa in sicurezza dello scenario.