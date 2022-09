Quarta dose: aperte le pre-adesioni per gli over 12

La Regione Piemonte apre le pre-adesioni al nuovi richiamo della campagna vaccinale per gli over 12. Da venerdì 30 settembre sul portale www.IlPiemontetivaccina.it sarà possibile dare la propria adesione per la quarta dose, che potrà essere somministrata anche in farmacia e dal proprio medico di famiglia se vaccinatore.

Da lunedì 3 ottobre invece in Piemonte si passerà alla chiamata diretta per gli over 60 che non hanno ancora preaderito, al fine di incentivare la copertura vaccinale della fascia di età maggiormente esposta al rischio di forme più gravi di contagio.

I 60-79enni quindi, una volta maturati i tempi per la quarta dose, riceveranno in automatico l'sms di convocazione in una delle sedi vaccinali delle aziende sanitarie locali. In alternativa potranno sempre prenotare la quarta dose in farmacia o rivolgendosi il proprio medico di famiglia se vaccinatore.

Sempre da lunedì 3 ottobre in Piemonte partirà la chiamata diretta degli immunodepressi per la quinta dose.