Piode, incidente sulle acque del fiume Sesia: 30enne in ospedale

Incidente con ferite da codice giallo per una donna caduta mentre era impegnata in un'attività di canyoning in Valsesia.

L'incidente, sulla cui dinamica al momento non ci sono informazioni, è avvenuto in mattinata a Piode: a restare infortunata una trentenne che, dopo essere stata portata a riva e soccorsa dal personale del 118 è stata ricoverata in ospedale per i traumi rimediati.

Nelle scorse settimane, le acque del fiume Sesia erano state teatro di un mortale che aveva coinvolto un giovane torinese impegnato in un altro sport acquatico molto praticato, l'hydrospeed.

leggi anche: MORTO FACENDO HYDROSPEED, TRAGEDIA A SCOPA