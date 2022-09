Ospedale, un Cup interno per le prenotazioni successive alla prima visita

E' attivo da oggi, lunedì 19 settembre, il nuovo Cup interno all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, riservato a chi, successivamente a una visita specialistica, necessiti di ulteriori approfondimenti clinico-strumentali, ovvero di un successivo controllo.

Il nuovo Centro Unificato di Prenotazione, con apertura in fase sperimentale dalle 8 alle 15.30, è situato al piano terra dell’ospedale Sant’Andrea. Gli utenti vengono indirizzati qui direttamente dallo specialista, tramite ricetta dematerializzata, al termine della prestazione per procedere con il percorso di presa in carico o controllo. Il servizio nuovo ha l’obiettivo di diversificare i flussi e i percorsi di prenotazione, nonché modulare in modo appropriato la prescrizione in base alle classi di priorità.

Per tutte le altre prestazioni resta attivo il Cup ordinario, nella palazzina dedicata, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.