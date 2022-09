Lavori in corso Palestro: senso unico e variazioni al trasporto pubblico

Lavori in corso e temporaneo senso unico nel tratto di corso Palestro compreso tra via Vinzaglio e corso Magenta. Lo rende noto un'ordinanza del Comune nella quale si precisa che, per tutto il periodo degli interventi, ovvero dal 20 al 30 settembre, nel tratto interessato dai lavori è anche vietata la sosta h24, con rimozione forzata dei veicoli.

I lavori di potenziamento della rete gas vengono svolti da Asm: da martedì 20 settembre a venerdì 30 settembre lungo il tratto di corso Palestro interessato dai lavori verrà istituito un senso unico in direzione viale della Rimembranza.

L'intervento comporta anche modifiche alle linee del trasporto pubblico locale. Atap fa sapere che le corse interessate delle Linee: 3 (803) — Isola - piazza Roma - Aravecchia - Billiemme Giri Scuole Linee Extraurbane in direzione di corso Italia, all'incrocio con corso Magenta devieranno lungo via Farini, piazza Modesto Cugnolio, percorsi normali. Stante la soppressione della fermata di corso Palestro nei pressi del Liceo, è per l'occasione istituita una fermata provvisoria in piazza Cugnolio, all'altezza della cabina telefonica.