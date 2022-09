Mietitrebbia a fuoco, nel pomeriggio di domenica, in in campo di granturco tra Tricerro e Ronsecco. Per spegnere il rogo, è stato necessario far intervenire un mezzo dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli che si è occupato dell'estinzione delle fiamme e della messa in sicurezza dell'area.

Ingentissimi, purtroppo, i danni al mezzo agricoloa, andato pressoché distrutto.