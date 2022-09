Ritrovato dopo ore di ricerche: 54enne in codice rosso

Era disperso da ore, sui. monti della Valsesia. Un 54enne è stato recuperato nella serata di venerdì sui monti sopra Scopa, e ora si trova ricoverato al Maggiore della Carità di Novara, dove è arrivato in codice rosso, trasportato dall'elisoccorso.

L'uomo, residente a Novara, era in valle alla ricerca di funghi: poco dopo le 17, su segnalazione dei carabinieri di Borgosesia squadre Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino sono state allertate per le operazioni di ricerca, che si sono poi concentrate nella zona del Meggiana, impiegando anche il nucleo volo dei Vigili del Fuoco e le unità cinofile di Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino.

Verso le ore 20,30 le squadre di soccorso hanno individuato l'uomo, recuperato grazie a un sinergico lavoro dei soccorritori. Dopo un primo trattamento sanitario praticato dal medico del Soccorso Alpino, è stato elitrasportato in codice rosso in ospedale per le cure del caso.