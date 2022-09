Quell'abbraccio tra Vergara e il suo mister

Secondo tempo, si riparte. Risutato di 1 a 1 ma il Renate ha giocato meglio. O forse è meglio dire che è la Pro a non aver giocato bene.

Due cambi: in porta Valentini, perché Rizzo ha un problema fisico, e in attacco, come punta di movimento, il giovane talento che arriva da Napoli, Antonio Vergara.

Prima che l'arbitro fischi, Massimo Paci lo chiama, lo abbraccia e gli dice qualcosa. Non sappiamo cosa, ma quell'abbraccio e quelle parole, probabilmente sono servite. Vergara, infatti, con le sue serpentine e passaggi filtranti, ha disputato la migliore partita con la casacca della Pro, conquistando i tifosi che lo hanno applaudito a lungo.