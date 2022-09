Tecnologia avanzata e tre cani dal fiuto infallibile: da giugno soccorsi 29 escursionisti in difficoltà

Sono 24 gli interventi di soccorso che, da giugno a inizio settembre, i finanzieri del Soccorso Alpino di Alagna hanno condotto in situazioni di emergenza nelle aree più impervie della Valsesia.

Complessivamente questi interventi, spesso ravvicinati tra loro e rischiosi anche per l’incolumità fisica dei soccorritori, hanno consentito di trarre in salvo 29 escursionisti in grave pericolo perché dispersi tra i boschi, precipitati in profondi canaloni oppure immobilizzati per via di infortuni e traumi.

Tra gli interventi più recenti va ricordato quello, attuato grazie al pronto intervento di due elicotteri della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese e Bolzano, per soccorrere due coniugi cercatori di funghi che, smarrito il sentiero, sono finiti in un canalone e sono stati rintracciati, dopo ore di ricerca condotte anche di notte, attraverso la strumentazione tecnologia d’avanguardia in dotazione alle Fiamme Gialle del Soccorso Alpino che ha permesso di “localizzare” la posizione dei telefoni cellulare che i due escursionisti avevano perso durante la caduta.

Ancora, i finanzieri del Sagf di Alagna Valsesia sono stati prontamente attivati dai Vigili del Fuoco per trarre in salvo due turisti che, durante un’escursione nel comprensorio dell’Alpe di Mera, avendo perso l’orientamento, si sono ritrovati in una zona scoscesa ed impervia dell’Alpe di Mera sul calare del giorno e senza possibilità di far rientro sul sentiero tracciato.

I soccorsi eseguiti sono condotti in sinergia con gli altri organismi ed enti della catena di soccorso in ambiente montano come il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Piemonte (C.N.S.A.S.) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nella quotidiana attività in montagna, le Fiamme Gialle del Soccorso Alpino di fanno ricorso ai sofisticati e avanzati sistemi di localizzazione delle persone in pericolo e alla più stretta cooperazione con gli elicotteri in dotazione alla Componente aerea del Corpo. Attualmente nella caserma di Alagna Valsesia sono in servizio tre cani da ricerca che forniscono un fondamentale supporto nelle attività di salvataggio in ambiente montano e a seguito di valanghe.