Vespa Raduno Vercelli - Camino: orari e percorso

La partenza è fissata intorno alle ore 10.30 da piazza Cavour; in uscita da Vercelli si seguirà il percorso: via Gioberti, via Duomo, piazza D'Angennes, piazza Sant'Eusebio, corso De Gasperi, piazza Roma, viale Garibaldi, via XX Settembre, piazza Solferino, corso Amedeo De Rege, corso Papa Giovanni Paolo II, via Thaon De Revel, via Ranghino, via Sauro, strada Provinciale 4 per attraversare poi Prarolo percorrendo via Palestro, via Pezzana e la Strada Provinciale 4; Pezzana con attraversamento di via Vittorio Veneto, via Matteotti, via I Maggio e Strada Provinciale 18. Passaggio da Asigliano percorrendo via IV Novembre, via Roma, via Trieste, viale XXIV Maggio e facendo tappa, tra le 11 e le 12, alla Riseria di Asigliano, prima di lasciare il paese attraverso via IV Novembre, via Roma, via Trieste, via Marconi e la provinciale 24 per raggiungere Saletta, Robella e Trino, con attraversamento lungo la strada principale per immettersi sulla provinciale, attraversare il ponte sul fiume Po e, attraverso la provinciale 7, salire a Camino per fare tappa alle cantine Le Botti di Pierino Vellano, con arrivo previsto per le 12,30.