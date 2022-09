All'Isola la benedizione di zaini scolastici e borsoni sportivi

Un momento di incontro per tutti i giovani del rione e non. I ragazzi che da lunedì tornano in classe e quelli che, nel giro di qualche settimana, torneranno ad affollare il PalaPregnolato per gli allenamenti di hockey o di skating.

Il Comitato Rione Isola, in collaborazione con la parrocchia Sant'Antonio da Padova e il Circolo cooperativo lavoratori Isola, invita tutti i giovani a partecipare alla benedizione degli zaini e dei borsoni sportivi.

L'appuntamento è oggi pomeriggio, sabato 10 settembre alle 18, ai giardini di piazzale Domenicale, davanti al PalaPregnolato oggi dalle 18 alle 19,30: il parroco don Augusto Scavarda celebrerà la messa con la benedizione di cartelle, zaini, borsoni sportivi e ciò che i ragazzi usano per le loro attività scolastiche, di sport e tempo libero.

Al termine sarà distribuita gratuitamente la panissa ai partecipanti a cura del Circolino.