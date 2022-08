Fratelli d'Italia: Delmastro nell'uninominale, Pozzolo in corsa per la Camera

Ultimo a depositare le liste e candidati, Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni ha confermato, in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, molti nomi di parlamentari uscenti. Come era stato ampiamente annunciato, nel collegio uninominale del vercellese e del biellese, per la Camera, c'è il parlamentare uscente Andrea Delmastro che punta al bis in un collegio considerato praticamente blindato per il centro destra.

Anche un'altra biellese, l’assessore regionale Elena Chiorino, sarà in corsa all'uninominale per la Camera ma a Torino. In quest’ultimo caso, un collegio non semplice, ma la partita potrebbe risultare aperta in quanto il centro sinistra, nella logica delle alleanze, ha destinato a quel collegio al presidente di Più Europa Riccardo Magi.

Per quanto riguarda il collegio del Piemonte 2 alla Camera troviamo il coordinatore del partito Fabrizio Comba, la sindaca di Argentera, Monica Ciaburro, il segretario provinciale vercellese ed assessore, Emanuele Pozzolo e l’ex sportiva Barbara Merlin. Al Senato invece spazio a Daniela Santanchè, Lucio Malan, Paola Ambrogio ed Ettore Puglisi.

Pozzolo, 37 anni, in politica fin da quanto era ragazzino, è il segretario provinciale del partito di Giorgia Meloni. Assessore del Comune di Vercelli dal 2019, è un fedelissimo della prima ora della leader di Fratelli d'Italia ed è politicamente molto vicino a Delmastro e Chiorino.