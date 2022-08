Terzo Polo: nel plurinominale sono in corsa Tini Brunozzi e Finocchi

Due vercellesi in campo nella lista plurinominale del Terzo Polo: si tratta della renziana Francesca Tini Brunozzi, coordinatrice provinciale di Italia Viva, e di Fabrizio Finocchi, segretario cittadino di Azione, il partito creato dall'ex ministro Carlo Calenda.

Entrambi sono nella lista del collegio plurinominale di Novara-Vercelli-Biella-VCO per la Camera dei Deputati, rispettivamente in seconda e terza posizione nella lista guidata dall'economista renziano Luigi Marattin.

«Dopo giorni di lavoro intenso, nei quali mi sono spesa sul territorio alla ricerca dei candidati migliori, sentir pronunciare il mio nome dal presidente Ettore Rosato è stata davvero una sorpresa - commenta Tini Brunozzi in una nota stampa - Sono emozionata per questa inattesa candidatura accanto a Marattin, per quella che ritengo una grande missione per il territorio in cui vivo e lavoro. Tuttavia, come coordinatrice provinciale di Italia Viva già avevo messo in conto di spendermi per la miglior riuscita del mio partito e per la creazione del Terzo Polo di centro che è la novità delle elezioni del 25 settembre; la vera unica alternativa al populismo e all'estremismo, sia a destra sia a sinistra e della politica dei troppo facili NO a tutto».

Esponente della prima ora di Forza Italia, già assessore provinciale all'Ambiente, Fabrizio Finocchi era lontano dalla politica attiva da ormai un decennio. Nel 2020 l'adesione al progetto centrista di Calenda e, in tempi più recenti è giunta la decisione di assumere l'incarico di segretario cittadino. Convinto sostenitore di un progetto centrista, per Finocchi arriva ora la nuova sfida alle elezioni Politiche.