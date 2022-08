Politiche: il Pd punta su Maria Moccia

Maria Moccia, segretaria provinciale del Pd ed ex assessora della giunta di Maura Forte, è la prima candidata ufficialmente designata per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre nel collegio uninominale Vercelli - Biella per la Camera dei Deputati. Moccia è anche inserita nel proporzionale, come quarta nella circoscrizione Piemonte Nord sempre alla Camera. Al primo posto c'è Federico Fornaro (in quota Leu-Articolo 1), quindi la novarese Milù Allegra e poi i due segretari provinciali del Pd di Biella, Rinaldo Chiola, e Vercelli, Maria Moccia appunto.

Il Partito democratico, è stato il primo partito a ufficializzare le candidature per le Politiche di settembre: entro le prossime ore anche gli altri partiti in corsa depositeranno nomi e listini rendendo completo il quadro per il territorio. Moccia, dipendente dell'Asl Vercelli, è stata assessora alle Politiche giovanili, alla scuola, all'educazione ambientale e alle attività per l’infanzia del Comune di Vercelli negli ultimi mesi della giunta Forte, portando avanti una parte delle deleghe che erano state del collega Andrea Raineri, morto all'improvviso a gennaio 2019. Dopo le amministrative del giugno 2019, Moccia si è impegnata soprattutto all'interni del partito, prima come segretaria cittadina e successivamente, dallo scorso gennaio, come segretaria provinciale del Pd.