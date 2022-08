Antonio Prencipe in corsa per Forza Italia

Antonio Prencipe, coordinatore provinciale di Forza Italia e, per dieci anni assessore e vicensindaco del Comune di Vercelli, è l'unico nome vercellese schierato nelle liste dei berlusconiani.

Sarà in corsa al plurinominale della Camera, collegio Piemonte 2, al quarto posto della lista. «Rappresentare la provincia Vercelli all'interno delle liste del mio partito, Forza Italia, è per me un onore e, dalle parole dello stesso Zangrillo, un riconoscimento e apprezzamento per la mia persona», è il commento di Prencipe.