Campo di basket "Alberto Bellan": sostuita la recinzione

Sono passate 24 ore dal sopralluogo che l'amministrazione comunale aveva ftto all'area verde del riona Isola e, come promesso, nella giornta di mercoledì, è stata sostituita la recinzione del campo di basket intitolato alla memoria di Alberto Bellan.

Un "basketoball court" - come l'avevano ribattezzato familiari e amici del giovane morto a 22 anni in un incidente avvenuto a Formigliana - molto utilizzato da bambini e ragazzi appassionati di basket. La struttura, realizzata anche grazie all'impegno degli amici di Alberto Bellan che avevano raccolto i fondi necessari a sistemare il campetto, è la meta quasi quotdiana di tanti giovanissimi e, con il passare del tempo, anche la rete di protezione si era in parte danneggiata e usurata.