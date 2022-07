Investita da un'auto, è in codice rosso

Ancora un incidente in via XX Settembre, questa volta all'altezza dell'incrocio con via Derna. Una donna di 48 anni è finita in ospedale in codice rosso dopo essere stata investita da un'auto.

Sul posto, per i soccorsi, il personale del 118 e le forze dell'ordine che si sono occupate dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell'incidente. A procedere sono gli agenti della Polizia locale.

Secondo le prime informazioni, nonostante le gravi conseguenze riportate nell'incidente, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Il tratto di via XX Settembre tra il semaforo e l'incrocio con via Santorre di Santarosa è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e le attività di messa in sicurezza dell'area.