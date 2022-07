Engas Hockey Vercelli, il vicepresidente Racioppi: "Per le attività giovanili serve una pista all'aperto, la chiedo al Comune"

Ieri, sabato 23 luglio, Engas Hockey Vercelli ha promosso il primo open day stagionale al Palapregnolato dedicato ai giovani che vogliano avvicinarsi all’hockey pista.

Alvise Racioppi lo illustra e fa un appello al Comune di Vercelli.

“Non pensavamo di riscontrare un successo così, con più di venti fra bambini e bambine che hanno partecipato. Credevamo che l’affluenza si sarebbe spostata verso il prossimo open day previsto il 4 settembre con la partecipazione di tutti i giocatori di A1 che daranno loro il benvenuto.

Prima si impara a pattinare, non direttamente a giocare ad hockey, ma chi amerà pattinare, sarà attratto anche dal secondo. Ecco cosa manca alla nostra città in cui l’hockey pista è il secondo sport più seguito dopo il calcio: abbiamo bisogno di una pista all’aperto, lo chiediamo al nostro Comune. La pista del Palapregnolato non basta più: dobbiamo far pattinare i bambini, qui al chiuso con questo caldo si sta soffocando e la pratica di questo sport non deve essere limitata solamente all’inverno. Serve una struttura all’aperto, non costa niente: basta un quadrato con del cemento.”

Continua il vicepresidente di HV: “Gli open day sono gratuiti, danno la possibilità ai giovani, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, di poter provare con noi questo sport fantastico”.

Infine, i ringraziamenti: “Il successo di questo open day è frutto del duro lavoro della società con Laura e Francesca Mognon, Ilaria Pozzato, Anna e Davide Racioppi (i miei figli), Stefania Carisio e Flavio Guanzaroli che hanno lavorato con le scuole e nei centri estivi. Abbiamo collaborato con le Scuole Cristiane, per noi punto di riferimento più importante, avendo una collaborazione con Roberta Tricerri, coordinatrice direttrice, con cui lavoriamo tutto l’anno. Poi l'Educamp del CONI, con Laura Musazzo. Vogliamo dire grazie a chi ci ha permesso economicamente di investire sul settore giovanile con questi eventi: la Provincia, col presidente Botta, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli con l’avvocato Casalini”.