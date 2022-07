Il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, dopo l'ingaggio di Lerda come tecnico per cercare di risalire dalla C alla B, sembra abbia un debole per i giocatori della Pro Vercelli.

A Crotone danno infatti per acquisito l'ingaggio di Awua e di Mattia Vitale, ma non solo: nel mirino della coppia Vrenna-Lerda c'è anche Panico, attaccante dei bianchi (18 presenze, 4 gol e un assist la scorsa stagione).