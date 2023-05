"Lupi", associazione universitaria di cultura aperta alla città

Si presenta alla città con due giornate di studi dedicate alle “Vicende del patrimonio culturale in epoca fascista e della Resistenza" l’associazione culturale Lupi Aps (Laureandi Universitatis Pedemontis-orientalis Iuncti). Un doppio appuntamento, che si apre domani alle 15,30 a Palazzo Tartara con la sessione dedicata a "Il patrimonio culturale e ambientale in epoca fascista: vicende sociali e giuridiche" e prosegue mercoledì 24 maggio con una sessione dedicata al "Patrimonio immateriale: alcuni esempi di attività di ricerca intorno al tema della Memoria e della Resistenza e un confronto tra il modello italiano e quello tedesco". Ospiti e relatori docenti universitari, neo dottori e studiosi invitati a svolgere le loro riflessioni dall'associazione creata nel 2022 e presieduta da Valentina Giammarinaro.

«Lupi - spiega la presidente - nasce da sette studenti dell’Università del Piemonte Orientale che hanno deciso di mettersi in gioco e creare un’Associazione di carattere culturale rivolta agli studenti del nostro Ateneo. Il fine della nostra Associazione è quello di organizzare insieme attività ed eventi come uscite didattiche, conferenze, presentazioni di libri, laboratori tematici, sotto la guida dei nostri professori e degli esperti nei vari ambiti culturali, abbinati a momenti più informali e conviviali, per rafforzare allo stesso tempo la comunità studentesca».

I soci fondatori sono: Valentina Giammarinaro, presidente, studentessa di Lettere al Dipartimento di Studi Umanistici (Vercelli), Marie Christine Selea, vicepresidente e addetto stampa, studentessa di Lettere al Dipartimento di Studi Umanistici (Alessandria), Emiliano Cesaretti, tesoriere, studente di Lettere al Dipartimento di Studi Umanistici (Vercelli), Silvia Pontarelli, segretario, studentessa di Giurisprudenza al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (Novara), Alessia Del Grosso, consigliere, studentessa di Filologia moderna, classica e comparata (Vercelli), Angela Parise, consigliere, studentessa di Filologia moderna, classica e comparata (Vercelli) e Alessandro Poletti, consigliere, studente di Filologia moderna, classica e comparata (Vercelli).

La partecipazione al convegno è aperta a tutti, a ingresso libero e senza bisogno di prenotazione.