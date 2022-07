Corradini e Vergara, due giocatori di assoluto talento verso la Pro Vercelli

Settembre 2021. Il Napoli affronta il Benevento in amichevole. Migliore in campo è una mezzala giovane e veloce, nonostanzte la stazza (1,87), Antonio Vergara. Meglio lui dei quotati compagni di squadra. “Antonio Vergara, il baby centrocampista che ha stregato Spalletti” titola la rivista on line Spazionapoli.

Maggio 2022. L'agente del giocatore, Davide Pinto, riassume (su Calcionapoli1926) la stagione del giovane talento. "Sicuramente è positiva, i numeri parlano per lui, 14 assist e 5 goal come bottino, cinque convocazioni in serie A ed una in Europa League, l'esordio in nazionale under 19 contro la Turchia, veramente un ottimo bilancio".

Insomma, un giocatore di grandi prospettive, centrocampista dalle doti offensive (il classico trequartista) ma versatile, su cui ha messo gli occhi Alex Casella.

C'è da vincere la concorrenza del Pesaro, ma la Pro Vercelli parrebbe in vantaggio.

Pro Vercelli, dunque, a caccia di talenti giovani.

Come il mediano Giovanni Corradini, capitano e mediano della Fiorentina Primavera allenata da Aquilani. Il giocatore era in forse, poteva figurare tra i convocati per il ritiro della prima squadra allenata da Italiano. Quando si è sparsa la voce di un possibile passaggio alla Pro Vercelli i tifosi Viola hanno commentato che Corradini meriterebbe di giocare almeno in serie B.

Si attenda la conferma: due giocatori di grandi prospettive per la Pro Vercelli allenata da Paci.

Fronte cessioni. A Crotone (squadra allenata da Lerda) danno per certa la conferma di Awua, di proprietà della Pro Vercelli.