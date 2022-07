Engas Hockey Vercelli, Racioppi: "Vercelli potrebbe ospitare una fase preliminare della WSE Cup"

In casa Engas Hockey Vercelli, nonostante la pausa dall’attività agonistica, i preparativi per la prossima stagione fervono. Dopo i recenti annunci dei giocatori per la squadra di A1, è ora tempo dell’organizzazione della campagna abbonamenti e del rinnovo delle tessere soci, ma non solo: si sta pensando di ospitare a Vercelli uno dei raggruppamenti delle fasi preliminari della WSE Cup.

Alvise Racioppi, vice presidente di HV, spiega: “Novità di quest’anno sarà la campagna abbonamenti, ma i soci restano: sono coloro che hanno fondato, mantenuto e gestito la società, dando vita a quel concetto di azionariato popolare che ha permesso che HV esistesse ed esista tuttora. Non ne possiamo far entrare di nuovi perché siamo nell’”anno bianco” in cui decade in toto il consiglio direttivo, quindi saranno soci, coloro che lo sono stati negli ultimi tre anni”.

Ecco le modalità di rinnovo della tessera soci: “Pagando una quota di 200 euro si potrà assistere a tutte le partite di A1 e B (regular season, ma eventuali playoff o playout, amichevoli, eventuali match di Coppa Italia e WSE Cup); con una di 130 , invece, si continuerà ad essere soci, ma senza diritto alla partite.”.

Continua Racioppi: “Il prezzo è aumentato perché quest’anno la società sosterrà costi maggiori. Noi riteniamo sia giusto far pagare il biglietto anche ai nostri soci, ma sottolineo il fatto che in 70 euro (la differenza fra socio base e socio con visione dei match) sono comprese tutte le partite”.

Veniamo alla campagna abbonamenti: “Gli abbonati saranno una nuova categoria ed esisteranno due tipologie di abbonamento: il base, dal costo di 120 euro, che permetterà di assistere a tutte le partite in casa della regular season. Calcolando che il biglietto per ogni singola gara costerà 12 euro, chi si abbonerà avrà, a conti fatti, la visione di tre match in omaggio.

La seconda sarà quella dell’abbonato sostenitore: con 250 euro saranno comprese tutte le partite di A1 e B (non solo della regular season, ma eventuali playoff o playout, amichevoli, eventuali match di Coppa Italia e Coppa WES). In più, l’abbonato sostenitore avrà la prelazione per poter diventare socio l’anno prossimo, il posto fisso numerato riservato al palazzetto e un gadget dedicato di HV”.

Infine, il vice presidente illustra il nuovo meccanismo della Coppe Europee e lancia una proposta per Vercelli: “Ci saranno due coppe: l’Eurolega, che, da quest’anno ritornerà a chiamarsi Champions League, e la WSE (World Skate Europe Cup), ossia la vecchia Coppa CERS, quella delle migliori piazzate nei campionati nazionali (settimo e ottavo posto), per cui HV ha conquistato l’accesso insieme al Grosseto. La WSE partirà a dicembre con un concentramento, questo perché la Champions avrà due fasi preliminari: la prima, a 16 squadre, ne promuoverà 8, con quelle perdenti che entreranno in WSE. Il successivo girone preliminare di Champions si disputerà fra le 8 qualificate del primo preliminare e altre 8 già definite. Le 8 vincenti avranno accesso ai gironi definitivi di Eurolega contro le 8 teste di serie, alla WSE andranno le altre”. Ecco quindi spiegato l’avvio a dicembre della WSE: per il completamento del tabellone con le squadre provenienti dai preliminari di Champions.

Continua Racioppi: “Per definire gli ottavi di finale di WSE (ottavi e quarti saranno con forma di andata e ritorno, ndr) bisognerà creare dei “gironcini”, ossia dei concentramenti da tre o quattro squadre che saranno ospitati dai Paesi con il ranking più basso, in modo da aiutare le realtà in cui il movimento hockeistico è meno sviluppato. Ciò, però, non proibisce a Vercelli di poter candidarsi ad organizzare un concentramento, ospitandolo. Si tratterebbe di un paio di giorni di mini torneo che porterebbe l’hockey internazionale in città”.

Date della WSE Cup diffusa dalla FISR: fase del concentramento a gruppi, dal 16 al 18 dicembre 2022, in località definite dopo il bando di assegnazione. Final Four: 22 e 23 aprile 2023.