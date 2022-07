La Questura saluta il sovrintendente capo Silvano Murgioni

Nella mattinata di ieri giovedì 30 giugno, il Questore di Vercelli Maurizio Di Domenico e tutti i funzionari, hanno salutato il sovrintendente capo coordinatore Silvano Murgioni da oggi in pensione, dopo ben oltre 40 anni di servizio.

Arruolatosi nel 1981, dopo aver frequentato il corso alla Scuola Allievi Guardie di Caserta, è stato assegnato a questa sede nel novembre 1981, dove, attualmente, ricopriva l’incarico di responsabile del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

Nel corso degli anni ha prestato servizio come addetto ai servizi di istituto, operatore della Volante e addetto Digos, conseguendo numerosi premi e riconoscimenti.

Al termine del saluto, il Questore ha consegnato al sovrintendente capo coordinatore Murgioni la medaglia in argento di commiato fatta pervenire dal Capo della Polizia e una targa ricordo per l’importante traguardo raggiunto e a ringraziamento per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso degli anni.