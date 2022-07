"In sella per la vita": 5.585 euro per Aop grazie all'impresa di Samantha Profumo

«Il vero traguardo lo taglio oggi»: con la voce rotta dall'emozione Samantha Profumo consegna all'Associazione Oncologica Pediatrica i 5mila 585 euro frutto dell'impresa "In sella per la vita" che, a inizio giugno, ha visto l'atleta vercellese trionfare alla 24 ore del Montello, prima tra le donne nell'ultracycling che si disputa sulle colline venete.

Con lei ci sono alcuni degli amici che hanno sostenuto il progetto, offrendo per primi le sponsorizzazioni a favore di Aop e Fondo Tempia e creando, a loro volta, eventi collaterali per sostenere l'attività benefica. Ma, nel cuore di tutti i presenti, ci sono tutte le persone che hanno partecipato con una donazione, dando il proprio sostegno alla campagna a favore di due associazione che si occupano di prevenzione, cura e sostegno alle famiglie dei malati.

«Abbiamo pedalato tutti insieme per questo grande traguardo - commenta Profumo -. Per me è stata una grande emozione tornare a preparare una competizione dopo aver affrontato il tumore e le cure. E quando ho tagliato il traguardo è stata una soddisfazione, ma ancora di più è sapere che, grazie alle mie pedalate, Aop può pagare un anno di spese a Casa Fortnite, l'appartamento che accoglie gratuitamente i genitori dei bambini in cura al reparto oncologico del Regina Margherita».

Nei prossimi giorni un'analoga cerimonia verrà ospitata al Fondo Tempia di Biella: anche in quel caso si farà il bilancio delle donazioni ricevute che, già ora e visto il momento particolarmente difficile, si preannunciano come un vero e proprio record.

«Aop ha tanti progetti da portare avanti - commentano il vice presidente Davide Opezzo e "nonna sprint" Franca Francese, l'anima dell'associazione -: nelle scorse settimane abbiamo portato un gruppo di bambini e i loro genitori in vacanza a Riva Valdobbia, abbiamo cambiato i 17 televisori delle stanze di oncologia pediatrica del Regina Margherita, continuiamo a fornire il prodotto che consente di sciogliere la colla dei cerotti per gli aghi delle terapie senza che i bimbi sentano dolore. Poi, naturalmente, c'è Casa Fortnite». Un grande impegno che, di anno in anno, cresce come la presenza dell'associazione.

«I progetti sono tanti - conclude Opezzo -: a settembre cercheremo di coinvolgere altre scuole nel progetto delle mele e di organizzare nuovi eventi, anche per cercare di ampliare il gruppo di volontari. E, naturalmente, speriamo di avere ancora Samantha in sella per noi».