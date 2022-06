Alby Dalmasso: 5mila euro per la Caritas. Saranno trasformati in card spesa per le famiglie bisognose

Rinnovando una collaborazione nata nel 2021, l'associazione Alberto Dalmassso onlus ha consegnato martedì 5mila euro alla Caritas diocesana. Verranno trasformati in "card spesa" che consentono, a circa 120 famiglie seguite tramite il centro di ascolto, di soddisfare il fabbisogno di generi non disponibile all'Emporio solidale. Una collaborazione nata nel 2021, in occasione dei cinque anni di fondazione dell'associazione in ricordo di "Alby", e che si è rinnovata con la consegna, avvenuta martedì, di una nuova donazione.

«Per noi è un aiuto importante - commenta Gianni Brunoro, direttore della Caritas diocesana -. In questi anni stiamo affrontando tante emergenze: la pandemia, la crisi economica, la guerra. Tutte situazioni che creano forte angoscia e che lasciano pesanti conseguenze su chi è più fragile. Grazie per aver scelto questo modo così concreto di ricordare il vostro Alberto».

Attraverso le card prepagate, frutto di una convenzione con un supermercato cittadino, è possibile dare un aiuto in più alle famiglie e alle persone sole che passano dai centri di ascolto delle parrocchie vercellesi.

«Il progetto delle card per la spesa ci era molto piaciuto - aggiunge Massimo Dalmasso, presente alla consegna del contributo insieme alla moglie Domenica Ranaboldo -. Conosciamo e apprezziamo il grande lavoro che la Caritas svolge sul territorio e sappiamo che questi fondi, che raccogliamo con impegno e fatica, verranno utilizzati nel modo giusto».

Quello con la Caritas è il terzo progetto solidale che l'associazione "Alberto Dalmasso" realizza in meno di un anno: in precedenza erano stati donati fondi all'Asl per un'iniziativa di supporto psicologico a favore di bambini e adolescenti e, poche settimane fa, era stato donato un carrello per la rianimazione pediatrica.