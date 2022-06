Meteo: martedì allerta giallo su tutto il Piemonte

Locali allagamenti, possibile grandine, raffiche di vento, fulminazioni e isolati fenomeni di versante". E’ l’avviso emesso pochi minuti fa dal bollettino di allerta meteo diramato dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) relativamente alla giornata di domani, martedì 28 giugno.

"A provocare il rischio di forti temporali su tutta la regione (situazione analoga è prevista in tutta la Liguria, ndr) è l’aria instabile presente sulle regioni di Nord Ovest – spiegano gli esperti di Datameteo –, che incontrando l’aria più calda e instabile di matrice africana attiverà focolai temporaleschi con grandine".



A partire dalla tarda mattinata sono così attese "precipitazioni, piovose a carattere di rovescio e temporali con locale grandine sui settori pedemontani e di pianura esposti". "Le stesse – si mette ancora in guardia – non potranno apportare un beneficio diretto sulla quantità delle precipitazioni, estremamente deficitaria, cadute sinora. Anzi se di forte intensità potranno arrecare danno con la grandine o i colpi di vento delle celle temporalesche".



Tali fenomeni saranno in attenuazione dalla serata, quando è atteso un rinforzo dell’alta pressione con incremento termico, canicola afosa con colpi di calore possibili durante le assolate ore diurne.