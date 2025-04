Le pagelle della Pro Vercelli che ha perso con la Feralpi

Franchi: L'incertezza - l'unica di un match fino ad allora impeccabile - sulla conclusione di Soresen decide un match destinato al pareggio: 5

Clemente: Solita gara su buoni livelli sia in fase d'interdizione che nell'appoggio all'attacco. Un paio di strappi da applausi: 6.5

Sbraga: Match ordinato. Concede poco o nulla agli attaccanti della Feralpi: 6+

Serpe: Si fa vedere in fase offensiva con un paio di colpi di testa. Copre bene la sua fascia: 6+.

Pino: I ritmi non sono alti; tiene palla; fa qualche giocata interessante anche se non incide come altre volte. Con Franchi è decisivo nel primo tempo su Crespi: 6 (41' st Siafa: cerca in acrobazia il pareggio in momento in cui il morale dei bianchi era in cantina: 6)

Contaldo: Gara ordinata, senza squilli ma neppure errori clamorosi: 6 (12' st Antolini: forse non incide come avrebbe voluto il mister, ma il suo lo fa 6)

Schenetti: Non brillante come nelle ultime uscite; una gara comunque di sostanza in mezzo al campo: 6+

Emmanuello: Era al rientro dopo l'infortunio e anche se non si è giocato a ritmi vertiginosi ha pagato un po' il rientro: 6 (26' st Rutigliano: entra quando ormai la frittata per la Pro è cucinata: 6)

Iezzi: Si adegua al gioco delle due squadre, difficile trovare spazi e accelerazioni: 6 (41' st Burrano: sv)

Coppola: All'andata fu decisivo iniziando il suo processo di crescita. Stavolta in una gara chiusa e tattica non riesce a incidere 6 (26' st Romairone: entra a gara compromessa e come Rutigliano trova una squadra demoralizzata: 6)

Comi: Rimedia tanti calcioni e si fa vedere anche in fase difensiva, ma nell'area della Feralpi non emerge: 6+

All. Banchini: La gara è stata preparata bene. Nonostante le assenze, la Feralpi, terza forza del campionato, ha trovato difficoltà contro una Pro ordinata e tatticamente sempre sul pezzo. Senza l'errore dell'1-0 quasi certamente i bianchi avrebbero conquistato un punto che avrebbe significato portarsi a più due dalla Triestina e restare a +8 dal Caldiero: un'operazione che avrebbe dato una spinta emotiva in più in vista degli ultimi 90' con il Renate. Peccato: 6+