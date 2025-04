Santhià, si cerca una persona scomparsa nella zona della centrale idrometrica - video

E' allarme, a Santhià, per una persona scomparsa nella zona della centrale idrometrica di via Dora Baltea. Dalla mattinata di venerdì, poco prima delle 9, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià insieme a quella Fluviale della centrale di Vercelli sono al lavoro nelle acque rese limacciose dalle piogge e che presentano ancora un corrente molto forte. Soccorritori Fluviali dei Vigili del Fuoco sono scesi nel punto del canale in cui si ipotizzava potesse essere caduta la persona scomparsa, senza però trovarne traccia. Le generalità non sono al momento note.

Le verifiche e le ricerche del caso sono tuttora in corso da parte degli enti competenti.

Presenti sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Santhià, i sanitari, la Polizia Locale, il sindaco e il personale di Ovest Sesia.