Trino, allagamenti alla Cappelletta; quattro persone con cani e gatti messi in salvo alla frazione Galli di Crescentino

Non è ancora finito l'allerta maltempo: la piena dei fiumi, spostandosi verso la parte sud della provincia, sta creando problemi alla Cappelletta di Trino dove dalla mattina di venerdì si registrano pesanti allagamenti. Nella notta, l’acqua è arrivata sino ad alcune abitazioni e sino alla strada, causando non pochi disagi e obbligando la chiusura di viale Fratelli Brignone, nel tratto tra la rotonda della 31 bis in direzione Camino in ambo i sensi.

Nella serata di giovedì, invece, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel recupero di persone e animali alla Cascina Monaco della frazione Galli di Crescentino: una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vercelli con la squadra Fluviale è intervenuta per il soccorso di quattro persone che a causa dell'esondazione del fiume Dora Baltea erano rimasti isolati insieme ai loro cani e gatti. Grazie all' utilizzo del gommone i Vigili del Fuoco sono riusciti a trasportare i malcapitati con i loro animali in una zona sicura.

Non si segnalano feriti. Presenti sul posto anche la Polizia Locale e la Protezione Civile