Atl: estate di promozione turistica per Vercelli e Valsesia

La promozione turistica del territorio viaggia... sui mezzi pubblici di Torino e Milano.

Attraverso campagne mirate e influencer tour, Atl Biella Valsesia Vercelli promuove e valorizzare le eccellenze del territorio alle porte dell’estate. Dagli allestimenti grafici con tram dedicati a Torino e Milano fino all’organizzazione di influencer tour tra il vercellese e la Valsesia.

In questi mesi, l’Agenzia ha avviato un’iniziativa promozionale che ha coinvolto il sistema tranviario delle città di Torino e Milano. In quest’ultima, Atl ha curato un allestimento grafico interamente dedicato alla Valsesia e alle sue numerose proposte outdoor. La grafica, allestita su tram articolati a due casse, vanta mirabili scatti del Monte Rosa, degli sport fluviali, di bike e trekking e porta la nostra “Meravigliosa Valsesia” tra le vie del capoluogo lombardo. A Torino, invece, l’allestimento grafico è stato tutto dedicato a Vercelli e alle sue terre del riso. Suggestivi scatti volti a ritrarre le perfette simmetrie del mare a quadretti e uno dei protagonisti delle Grange, il Principato di Lucedio, hanno affiancato scorci cittadini di grande impatto come la Basilica di Sant’Andrea, piazza Cavour e il Duomo.

Atl ha poi partecipato attivamente alla manifestazione Candelo in Fiore dove, grazie a uno stand posto proprio all’ingresso del ricetto, ha potuto promuovere il territorio vercellese ai visitatori del borgo medievale durante i weekend di maggior afflusso della manifestazione.

Prosegue inoltre nei mesi estivi la collaborazione con "Finestre sull’arte", una delle più importanti testate giornalistiche di settore interamente dedicate all’arte e alla storia. Protagonisti sui canali social della rivista i tesori culturali della Valsesia con i borghi di Cellio, Quarona, Campertogno e Gattinara; un focus speciale poi sul magazine online su alcune delle più affascinanti Pievi in risaia del Vercellese. Per tutto il 2022, inoltre, prosegue la promozione della Valsesia e del vercellese nella vetrina espositiva collocata alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Dopo il mare a quadretti vercellese, ora è la volta della Valsesia con diverse proposte promozionali legate all’outdoor e alla natura.

Non meno importante è l’attività di comunicazione online che già dallo scorso anno Atl sta curando attraverso la realizzazione di campagne di sponsorizzazione su Instagram e Facebook. Dopo una prima campagna volta a promuovere la bellezza di Vercelli con un video sui luoghi d’arte più suggestivi della città, a giugno il focus sarà sugli sport fluviali in Valsesia, un imperdibile appuntamento per gli amanti dell’estate attiva in Valle. Il Vercellese è stato poi promosso attraverso un inserto promozionale dedicato ai territori dell'Alto Piemonte, allegato alla rivista TTG Italia e approfondito attraverso un webinar dedicato ad agenti di viaggio e operatori. L'iniziativa, a cura di Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, è stata realizzata con la collaborazione delle ATL Biella Valsesia Vercelli, Novara e Distretto dei Laghi. Le iniziative promozionali dell’Agenzia non finiscono qui: per questi mesi estivi infatti sono state concordate diverse collaborazioni per la realizzazione di influencer tour tra il vercellese e la Valsesia per promuovere la provincia in toto.

«Abbiamo steso un articolato programma di promozione trasversale che prevede iniziative a tutto tondo per dare spazio alle numerose eccellenze che vantano l’area del Vercellese e della Valsesia - spiega il Presidente Pier Giorgio Fossale - vogliamo rinnovare l’interesse degli innumerevoli visitatori che in questi anni hanno scelto la nostra provincia come meta turistica, definendo nuove strategie promozionali mirate per un’estate di continua ripresa».