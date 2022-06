Falliti i referendum sulla giustizia; dalle 14 lo scrutinio delle comunali

Non hanno raggiunto il quorum i referendum sulla giustizia: a livello nazionale la percentuale dei votati ha sfiorato il 20% e nel vercellese si conferma in linea con il resto del Paese: alle 23 si erano presentati ai seggi il 22,10 degli aventi diritto.

Ad alzare le percentuali è stata soprattutto la concomitante tornata elettorale per il rinnovo di alcuno Consigli comunali: nei sette centri del vercellese nei quali i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere anche il sindaco, le percentuali di votanti sono salite ben oltre il 50% anche per i referendum.

Nella notte verrà effettuato lo spoglio, mentre dalle 14 di lunedì si passerà a scrutinare i voti per il rinnovo dei Consigli comunali di Borgosesia, Varallo, Saluggia, Ronsecco, Ghisalengo, Campertogno e Civasco.