Forza Italia: «Entusiasmo intorno a una lista giovane». E Scheda attacca Vannacci sulle classi differenziate

Obiettivo 10% alle Regionali per avere la possibilità di eleggere un candidato anche in una delle province più piccole (a Vercelli si punta su Luca Pedrale che in carriera ha sempre dimostrato di saper raccogliere voti); lo sguardo all'Europa con gli interventi di Roberto Cota, Clara Marta, Gustavo Gili e, al telefono, di Letizia Moratti (candidati al Parlamento europeo). Forza Italia apre la campagna elettorale in città con il ministro Paolo Zangrillo e il senatore Roberto Rosso, ospiti, martedì sera, alla Sala Biginelli dell'Ascom. In prima fila c'è il candidato sindaco della coalizione, Roberto Scheda. «Mi sento a casa perché conosco tutti voi da anni - dice -. C'è un rapporto di stima e incoraggiamento che tocco con mano quando le persone mi fermano in strada. Io non sono social: io uso gambe e polmoni per incontrare le persone». Un clima di entusiasmo ribadito dal coordinatore, Antonio Prencipe: «Abbiamo una lista che schiera 12 persone sotto i 40 anni - dice -. Con Scheda ho lavorato dieci anni e so che non ci poteva essere candidato migliore».

Ricordando la sua esperienza di cinque anni fa come indipendente e ribadendo la propria autonomia di pensiero, Scheda ha rinviato alla serata del 6 maggio al Teatro Civico le repliche alle bordato che in questi giorni gli sono arrivate (soprattutto dalla lista Corsaro). Non ha invece taciuto su un aspetto che conosce e che lo tocca, sul fronte e personale e umano «Venerdì sarà a Vercelli Salvini: da nonno, ma anche da amministrartore che si è sempre occupato di certi temi, gli dirò chiaramente cosa penso delle proposte del candidato Vannacci sulle classi differenizate per gli studenti disabili».

A Pedrale l'intervento sulla tutela del riso vercellese e della sanità, a Zangrillo e Rosso il compiuto di trasmettere ai candidati entusiasmo e gratitudine per essersi messi in gioco «con passione e amore per il territorio. Dopo la scomparsa di Berluscini i gufi ci davano per morti, invece tante persone si sono riavvicinate al nostro partito, al nostro modo rassicurante di affrontare i problemi e fare politca».

Nella lista per le Comunali ci sono Giuseppe Cannata, Gianni Marino, Andrea Conte, Massimo Simion, Antonio Prencipe, Salvatore Alaimo, Marco Alessio, Angela Amorella, Armando Apice, Francesca Bassignana, Antonella Carpo, Angela Chiantia, Elisa Cubito, Luca Cussotto, Rosaria Fucile, Guglielmo Lamantia, Serena Ligotti, Sergio Licata, Silvia Mosca, Lucia Pizzimenti, Sergio Privitera, Salvatore Putrino, Marco Regalli, Martina Rubino, Gianfranco Sacchi, Andrea Sanlorenzo, Laura Sassetti, Giorgio Scianguetta, Raffaella Scordamaglia, Francesco Sereno, Ugo Vanacore, Rodolfo Viazzo detto Rudy.