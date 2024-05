«Parliamo al cuore della gente: senza cuore non c'è futuro»: Dugentesco gremito per Carlo Olmo

Una città in declino, insicura, sporca «abbandonata dalle istituzioni nel momento più drammatico della sua storia». Una Vercelli da «salvare dal buio» attraverso il lavoro di persone animate dall'amore e pronte a «mandare a casa il sistema e coloro che si sentono i padroni».

Salone Dugentesco gremito per la nuova tappa di una campagna elettorale che Carlo Olmo ha avviato da oltre un anno e che si prepara per la stretta finale. «Questo non è il giorno in cui parlare di programmi e di progetti. Questo è il giorno in cui parlare al cuore della gente, perché senza cuore non c’è futuro» scandisce il candidato sindaco concludendo l'affollata presentazione della sua lista «Carlo Olmo sindaco. La città ai cittadini».

Completo chiaro e inseparabile cappellino in testa, Olmo entra in scena nell'ultimo quarto d'ora del pomeriggio, sulle note di Star Wars e accompagnato da quattro bambini abbigliati a tema. Prima di lui parlano il portavoce Matteo Gardelli, il capolista Giorgio De Martini e i candidati Adil El Hakim e Annalisa Oppezzo: ciascuno di loro offre un contributo nel delinare l'immagine di un leader che «non parla politichese», «sta in mezzo alla gente», che è «umile e affidabile. Uno di noi, non un politico chiuso nelle stanze del potere». «Una persona che quando si mette in testa una cosa ci lavora fino a quando non la realizza», assicura De Martini, ripercorrendo la quarantennale amicizia che lo lega a Olmo.

Negli interventi c'è spazio per ricordare i 10mila alberi da mettere a dimora ogni anno e il Piano di aggregazione giovani: «progetti concreti», dice El Hakim mentre l'invito di Oppezzo è di «tornare a credere nel ruolo dei cittadini, per cambiare il destino della nostra Vercelli».