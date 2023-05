Congresso della Lega, segreteria a Baglione

Daniele Baglione approda alla segreteria provinciale della Lega: sabato, ad Arborio, è stato eletto per acclamazione, unico candidato in corsa. Nel direttivo provinciale entrano Alessandro Montella, Roberto Locatelli, Maurizio Tascini, Gianna Poletti, Angelo Dago e Giancarlo Locarni.

Al congresso, che chiude il periodo di commissariamento di Enrico Montani, coinciso con un momento di pesante ridimensionamento della pattuglia leghista nel Consiglio comunale del capoluogo, ha preso parte il segretario regionale Riccardo Molinari

Esigua la platea presente e che ha acclamato Baglione segretario: alle elezioni partecipano solo gli iscritti “militanti”, circa una cinquantina, e le defezioni non sono mancate. Del resto la crisi interna nata dopo le elezioni politiche e l'espulsione di Paolo Tiramani dal Carroccio non sembra essere stata ricomposta nel periodo di commissariamento. Dopo il mini test - dagli esisti alterni - delle amministrative della scorsa settimana, è il 2024 il primo vero test per il nuovo Carroccio che, nel 2019, aveva ottenuto due consiglieri regionali e una schiacciante maggioranza di consiglieri al Comune di Vercelli.