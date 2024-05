Verso le elezioni: arriva Matteo Salvini

Arriva il leader della Lega, Matteo Salvini, per presentare le candidature alle imminenti elezioni: insieme al segretario regionale Riccardo Molinari e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, Salvini sarà al Dugentesco, alle 15,30 insieme ai 32 della lista che sostengono la corsa di Roberto Scheda alla carica di sindaco, a tesserati e simpatizzanti.

Tappa al gazebo del Movimento Cinque Stelle, dalle 15 alle 17, per la senatrice Elisa Pirro che sarà in piazza Cavour per incontrare gli elettori; sabato dalle 14,30 Valentina Bruson, candidata sindaca insieme a Sean Sacco, consigliere regionale e candidato alle Europee, e Sarah Disabato, che corre per la presidenza della Regione, sarà al gattile cittadino e i quartieri periferici.

Presentazione dei candidati anche per Fratelli d'Italia che, sabato alle 10 al ModoHotel, presentarà la lista a sostegno di Scheda con il presidente della Provincia Davide Gilardino, Carlo Riva Vercellotti, in corsa per il Consiglio Regionale e il coordinatore cittadino Alberto Cortopassi.

Alle 12, infine, la presentazione delle liste a sostegno di Fabrizio Finocchi, candidato sindaco di Azione con Calenda e Stati Uniti d'Europa per Vercelli (rappresentati a Vercelli da Italia Viva e +Europa). Nella sede di Piazza dei Pesci sono attesi, oltre agli aspiranti consiglieri, anche Vittorio Barazzotto, candidato al Parlamento Ue Vittorio Barazzotto e Nicolò Barbero Mazzucca in corsa per la Regione.