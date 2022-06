Alpi Challenge: il Velo Club torna a imporsi

Il Velo Club Vercelli torna ad imporsi nel circuito Alpi Challenge; dopo il 1° posto a Casale e i podi ad Agrate e Suno la squadra vercellese nella quarta tappa del circuito valido come SuperPrestige Tricolore si aggiudica la classifica a squadre del Trofeo La Resga, organizzato dalla società Ucd Pratese, e ritorna in testa nella classifica generale riservata alle società.

Il tratto agonistico in salita, la terribile ascesa di 4 km da Balmuccia a Rossa, in Valsessera, con pendenze costantemente in doppia cifra e punte al 18%, ha messo in seria difficoltà tutti i partecipanti e ha visto protagonisti gli scalatori del Velo con eccellenti prestazioni individuali:

Gabriele Schianta, tornato alle corse nel 2022 proprio in questa occasione, trascina i compagni vincendo nella propria categoria veterani 2 (18° assoluto), Franco Zacchi conferma l’ottimo stato di forma con un altro podio, 3° posto, nei supergentleman 2, Francesco Tambone nonostante un raffreddore che l’ha debilitato si piazza 4° nei veterani 1 (17° assoluto), Mattia Sanzone tra i debuttanti si dimostra costante e sfiora la zona premiazioni al 6° posto, Alberto Levantesi anche per lui ennesimo 6° posto tra i gentleman 2; ottime prestazioni anche per Vella, Bordin, Bussa, Vettori, Schiochet, Muraro, Morano, Vitali, Muraro e Tuninetti. Come già accennato i bianco rossi blu di Vercelli si sono presentati in gran numero alla partenza, 20 iscritti, e si sono aggiudicati con ampio margine la classifica di giornata davanti al Velo Valsesia e Team Bike Training.

Nelle classifiche generali di categoria emerge il giovane Sanzone, che si porta al 2° posto, Vella e Vitali che risalgono al 5° e 7° tra i senior 2, Tambone all’8° nei V1, Bussa e Schiochet 8° e 13° nei G1, Levantesi 13° tra i G2, Greco e Morano 4° e 11° tra gli SGA, Zacchi e Vettori 6° e 8° nei SGB, e Silvia Coda 3a tra le Donne 3.

Nella generale a squadre il Velo torna al primo posto davanti al GC 95 Novara e Brontolo Bike.

Mentre i compagni di squadra si imponevano a Prato Sesia, i fratelli Domenico e Nazzareno Cavallaro erano impegnati nella Granfondo Milano-Sanremo, manifestazione di 300 km organizzata dall’UC Sanremo che ricalca la Classica di inizio stagione dei professionisti.

Una trasferta curata nei minimi dettagli, con la preparazione impostata da mesi insieme ad Andrea Michelone, veterano della corsa a cui ha partecipato più volte, che ha seguito i ragazzi lungo tutto il percorso alla guida del furgone “ammiraglia” fornito dal nuovo sponsor Gruppo Nuova Sa-Car, per dare assistenza, rifornimenti liquidi e soldi, e tanto tifo sulla strada.

Una partecipazione giunta all’arrivo dopo aver affrontato le salite del Passo del Sassello, i 3 capi di Imperia (Cervo, Mele e Berta) e le famosissime Cipressa e Poggio, prima di giungere a Sanremo sul celebre rettilineo di Via Roma, (per anni scenario degli arrivi dei più illustri ciclisti a marzo) dopo 9 ore e 34 minuti, alla media di 31 km/h.