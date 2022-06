Pani e vini: evento Coverfop alla Fattoria in Città

«Da inizio primavera nella sede di EgoGusto di Gattinara stiamo svolgendo una serie di Eventi legati alle eccellenze del territorio in collaborazione con l’Enoteca Regionale di Gattinara e convarie aziende. L’ultima che ha collaborato con noi, e che ringrazio, è Mundi Riso. Venerdì portiamo questo format semplice a Vercelli nel nostro stand della Fattoria in città. Didattica (la degustazione guidata), territorio (i vini dell’Alto Piemonte), la scuola (le focacce delle cucine di EgoGusto) questo il format». A presentare l’iniziativa è la presidente di Coverfop, Linda Barbolan.

L’evento che si svolgerà venerdì 3 giugno alle 18 nello stand di Coverfop della Fattoria in città (viale Garibaldi a metà viale) è una degustazione orizzontale di rosati da uve nebbiolo in collaborazione con Fisar delegazione di Vercelli e Novara. Degustazione insolita (i produttori coinvolti saranno Caligaris, Delsignore e Valle Roncati) condotta dal sommelier e docente Fisar Paolo Baltaro di rosati dell'Alto Piemonte. Ad accompagnare i vini la ormai classica focaccia della cucina di EgoGusto (Hub di promozione del territorio a cui partecipano Città di Gattinara, Enoteca di Gattinara, Cantine Nervi e Coverfop) che ha accompagnato tutte le iniziative di Coverfop negli ultimi tempi.

La scelta dei vini è stata a cura dell’Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolodel Nord Piemonte e del suo direttore, Umberto Stupenengo. «Voglio ringraziare Ascom, per averci permesso di avere un stand in Fattoria in città, Fisar, l’Enoteca Regionale e tutti i dipendenti del mio Ente che si prodigano sempre per promuovere iniziative e territorio», aggiunge Linda Barbolan.

L’evento, gratuito, è a prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti. Si prenotascrivendo a info@coverfop.it