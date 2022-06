I fiori eduli conquistano il Festival del Giornalismo alimentare, Silvia Parodi: “Belli, profumati e buoni” (Video)

I fiori eduli si prendono la scena alla settimana edizione del Giornalismo alimentare. In un’esplosione di colori e profumi, grande il successo ottenuto dal laboratorio tenuto da Silvia Parodi, titolare dell’azienda Ravera bio, e Claudio Porchia, giornalista.

Dal nasturzio alla bocca di leone, chi ha partecipato al laboratorio ha potuto scoprire segreti e caratteristiche di fiori che si ritrovano in tavola. “Abbiamo presentato il fiore non solo come ingrediente, dimostrando come si può trasformare. Il fiore non è solo bello e profumato ma anche buono e ognuno ha una sua caratteristica: dolce, piccante, amaro e aspro” spiega Parodi.

“Il mondo della gastronomia ripone molta attenzione verso un settore che inizialmente sembrava di nicchia, ma ora è in espansione: la cucina con i fiori” racconta Porchia, entusiasta per la buona riuscita di un laboratorio tra i più partecipati e apprezzati del festival.