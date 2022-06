Festa della Repubblica: apre la sede Anpi

Festa della Repubblica con apertura straordinaria della sede della sezione Anpi Anna Marengo (nel chiostro di San Pietro Martire, con ingressi da via Dante o dalla piazza dell'Antico Ospedale).

«L'Anpi Città di Vercelli parteciperà alla cerimonia ufficiale in piazza Zumaglini - si legge in una nota del direttivo -; successivamente la sede cittadina rimarrà aperta dalle ore 11 alle ore 19. Vi invitiamo a passare dalla sede, l'apertura straordinaria sarà anche un'occasione di ricordo del presidente emerito Carlo Smuraglia, che morto da pochi giorni».

Per chi ancora non avesse potuto rinnovare la tessera sarà possibile farlo direttamente in sede, sono anche tornati a disposizione i fazzoletti rossi recanti il logo della nostra sezione.