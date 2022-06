Engas Hockey Vercelli: nuovo organigramma societario. Marta Ferretti eletta presidente

Lo stemma di Hockey Vercelli e Marta Ferretti, suo nuovo presidente, in uno scatto di Ilaria Pozzato.

Nuovo organigramma societario per Engas Hockey Vercelli, frutto dell’assemblea soci e del seguente consiglio direttivo di ieri sera (30 maggio) al Palapregnolato a cui erano presenti 66 soci. Questi gli effetti:

l’assemblea soci ha votato l’ingresso nel consiglio di Marta Anna Ferretti che, nel seguente consiglio direttivo, è stata nominata presidente;

Gianni Torazzo è presidente onorario di HV e gestirà l’ambito sportivo;

la carica di vicepresidente "raddoppia": ricopriranno il ruolo Alvise Racioppi e Piero Mentasti che, rispettivamente, gestiranno la parte del consorzio del sponsor (a cui parteciperà anche Fabrizio Mangino, la cui entrata nel consiglio è stata votata durante l'assemblea) e il marketing.

Davide Costanzo è direttore generale e direttore sportivo, vice direttore sportivo per la A1 e direttore sportivo per la B è Giorgio Maniero. Prevista la presenza di team manager per la gestione di entrambe le squadre.

Mirko Brizzi è il nuovo segretario del consiglio direttivo,

Roberto Giraudi è segretario generale con incarico e responsabilità per il palazzetto.

Paolo Gallione confermato nel ruolo di addetto stampa;

Andrea Coppo gestirà la parte economico-tributaria, Barbara Racioppi quella amministrativa.

Ratificate le dimissioni di due consiglieri, Mimmo Sabatino e Costantino Zappino.

Inoltre, Engas ha confermato il suo impegno come main sponsor della società: aumenterà la sua collaborazione con HV sia per il sociale che a livello commerciale come crowdfunding. L’investimento di Engas nella società avrà un incremento del 10%.

Sulle dimissioni di Sabatino e Zappino, Racioppi dedica loro queste parole: “Sono dispiaciuto per l’uscita di Mimmo Sabatino: un grande amico, socio fondatore di HV che ha supportato la società sotto il profilo sia economico che finanziario. Lo stesso vale per Costantino Zappino, anche lui nostro caro amico, che mi auguro possa ancora collaborare con noi in futuro, viste la sua disponibilità e brillante capacità nella gestione sportiva”.